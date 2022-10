So ernähren sich Oberländer Spitzenathleten

Kontrolliert und bis ins letzte Detail verplant, um auch das letzte Quäntchen an Leistung herauszuquetschen: Spitzensportler überlassen nichts dem Zufall. Auch bei der Ernährung nicht, müsste man meinen. Wer an die Spitze will, muss leiden und verzichten – so zumindest lautet die öffentliche Meinung.

Aber ist das wirklich so? Fabienne Schlumpf, die Wetziker Marathonläuferin, kennt das Vorurteil – und sie lacht, als sie sagt: «Ich erlebe es oft, dass die Leute denken, Sportler essen nur Salat und wurde an einem Fest auch schon ganz überrascht gefragt: «Was? Du isst auch Dessert?»