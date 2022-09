7 Fakten zum Thema Wildfleisch

Laut Bertschinger gehören Reh und Wildschwein zu den meist erlegten Wildtieren im Zürcher Oberland. Das Wildschwein fordere allerdings jeden Jäger heraus. «Das Leittier der Wildschweinfamilie ist so schlau, dass sie ihre Verfolger in schwieriges Gelände führt und sich ständig bewegt», sagt Bertschinger. Man müsse mit bis zu 80 Stunden Aufwand rechnen, wenn man ein Wildschwein erwischen will. Im Oberland sei das Wildschwein ausserdem immer noch eine eher neue Art und deshalb in der Ausbreitungsphase. Die Tiere seien deswegen besonders bewegungsfreudig.

3. Weniger Fett und Cholesterin

Wildfleisch ist nicht nur ökologischer, sondern auch gesünder als normales Fleisch, sagt Bertschinger. «Tiere, die in freier Wildbahn leben, lagern das Fett nur für den Winter an.» Im Vergleich zu Fleisch vom Schlachthof setze sich das Fett nicht im Fleisch fest. Deswegen sei es sehr fettarm, cholesterinfrei und habe mehr Eisen. «Die vielen Omega-3 Fettsäuren im Fleisch können ausserdem als Mittel gegen Arthroseschmerzen eingesetzt werden.»

4. Das Wildfleischangebot passt sich den natürlichen Ressourcen an

«Man will die Tiere nicht ausrotten, sondern den Wald und die Lebewesen hegen und pflegen», sagt Guido Bertschinger. Darum geben die zuständigen Kantone jedes Jahr genaue Abschusszahlen bekannt, an die sich die Jäger halten müssen. Laut Bertschinger sind diese abhängig von der Fortpflanzungsrate und den Witterungseinflüssen. Die Menge des verfügbaren Wildfleisches variiere daher von Jahr zu Jahr. Dadurch werden die Artenbestände gesichert.

5. Wildfleischsaison gibt es gar nicht

«Jäger im Kanton Zürich essen das ganze Jahr durch Wildfleisch», sagt Bertschinger. Wann Tiere gejagt werden dürfen, unterscheide sich aber je nach Kanton und Jagdgesetz. Hier im Kanton Zürich gelte die Revierjagd. Dabei werden Jagdgebiete an Jagdgesellschaften verpachtet. In diesen Gebieten dürfen dann nur diese Pächter über das ganze Jahr jagen. In anderen Kanton wie zum Beispiel Graubünden sieht das anders aus. Dort kann jeder Jäger mit einem Patent während den erlaubten Monaten auf die Pirsch gehen. Da diese in den Patentkantonen auf den Herbst fallen, verkaufen laut Bertschinger die Restaurants auch erst dann ihre Wildfleischmenüs.

6. Wildtiere werden nicht gezüchtet