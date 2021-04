Das Robidogsäckli für die Frau

«Schreib doch über Pinky Gloves.» So tönte es von allen Ecken und Enden, als ich auf der Suche nach Inspiration für diesen Blog mein Umfeld belästigte. Pinky Gloves – in der letzten Woche verging kein Tag, an dem sich die Medien nicht an den Periodenhandschuhen ergötzten, die zwei Männer in der Deutschen Fernsehshow «Die Höhle der Löwen» präsentierten.

Verpasst? Es geht dabei um pinke Gummihandschuhe, welche die Frauen der Schöpfung verwenden können, um einmal im Monat ihre menstruell angebluteten Hygieneartikel anzufassen und diese dann gleich darin verpackt und verknotet in den Abfalleimer werfen zu können. Die Juroren in der Show fanden es gut. Die breite Masse weniger.