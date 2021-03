Namen für 100 Hühner und ein Baby

Seit Jahren ist klar: Habe ich einmal eine Tochter, wird sie Ragusa Panorama heissen. Sicher nicht Lara, Emma oder Mia. Sorry an alle Lara/Emma/Mia-Eltern: Diese Namen sind zwar schön, aber echt langsam abgedroschen. Oder fast noch schlimmer, all das Shakira-Chantal- oder Chelsea-Shayenne-Zeug aus dem deutschen Raum sowie die höchst kreativen Promibabys aus Übersee wie etwa Blue, Apple, North oder South oder wassweissich. Bläh.

Ragusa wird es bei mir sein. Schweizerisch, traditionell, wohlklingend – und trotzdem nicht Mainstream. Dabei hätte ich ohne Zweifel noch andere, tolle Ideen. Nofretete Etepetete hat auch das gewisse Etwas. Tönt nobel, ist geschichtsträchtig und dazu noch ein semantisches Meisterwerk.

Falls es ein Sohn wird, ist die Sache auch schon geritzt: Hanswurst-Globobrüll, genau so wird der Stammhalter benannt. Dieser Name, muss ich allerdings zugeben, ist geklaut. Von Buchautor René Schweizer, der sich bereits 1974 mit diesem Prachtsnamen auseinandersetzte, als er das Büro für Familienwesen des Kantons Basel-Stadt anfragte, ob er seinen Sohn so nennen dürfe.