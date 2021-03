Deshalb zeichnen Männer gerne Riesenpenisse

Was war in den letzten Tagen die lustigste Meldung in den Medien? Natürlich diese Sache mit dem Frachter, der im Suezkanal stecken blieb. Also genauer gesagt das, was vor der Einfahrt in den Kanal und der Havarie passierte. Da «zeichnete» der Kapitän mit seinem Schiff nämlich einen Mega-Penis ins Meer, wie das Tracking der Fahrt unübersehbar aufzeigt. Und das tat er zugegebenermassen erstaunlichen filigran, wenn man bedenkt, dass er dafür nur einen 400 Meter langen und 224'000 Tonnen schweren «Stift» zur Verfügung hatte.

Das Management versuchte den eh schon angeschlagen Ruf zu retten, indem es darauf bestand, dass die Kurslinie purer Zufall sei. War es natürlich nicht. Denn jeder weiss: Gib einem Jungen etwas Modellierton oder ein wenig Sand, dann wird er daraus früher oder später einen Penis formen. Und auf diesen Fall bezogen: Gib einem Typen einen Riesenfrachter mit einem versicherten Gesamtwert von einer Milliarde Euro – wenn sich die kreative Schaffenskraft nicht mehr zurückhalten lässt, wird auch er damit einen Penis zeichnen.