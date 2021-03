Jetzt retten die Influencerinnen das Militär

Pünktlich zum Weltfrauentag hat Bundesrätin Viola Amherd am Montag verkündet, dass eine Dienststelle für Frauen in der Armee geschaffen wird. Diese soll den heutigen Anteil von 0,9 Prozent Frauen in der Armee endlich erhöhen. Neben der Vereinbarkeit von Militärdienst, Ausbildung, Beruf und Familie, die verbessert werden müsse, soll es auch alternative Dienstleistungsmodelle wie etwa Teilzeitdienst geben.

So weit, so gut. Ich bin für eine Dienstpflicht für Frauen. Wer nach gleichen Rechten schreit, soll auch gleiche Pflichten erfüllen. Ob nun Militär- oder doch ein anderer Dienst sinnvoller ist, sei vorerst dahingestellt.

Viel wichtiger im Moment: Der Projektgruppe schwebt die Schaffung eines Netzwerkes von Influencerinnen vor, die den Militärdienst anpreisen sollen. Ähä. Also Fake-Bilder von Fake-Spass von Fake-Rekrutinnen? Frauen in Vierfruchtpyjamas, die sich für Bilder in Pose schmeissen, sind bei mir eher in der Kategorie Männerfantasie abgespeichert.