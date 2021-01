Nur das Gipfeli fehlt

Da sind wir also wieder. Lockdown, Shutdown, wasauimmer. Auf jeden Fall Homeoffice. Doch für mich ist dieses Mal etwas grundlegend anders. Ich bin nicht mehr alleine.

Im Frühling hatte ich das ganze Haus für mich, da mein Mann nach wie vor täglich zur Arbeit ging. Jetzt ist er da. Und davor hatte ich zu Beginn ehrlichgesagt etwas Schiss.

Ich stellte mir die Situation etwa so vor, wie sie Frauen von frisch pensionierten Männern erzählen. «Er ist einfach immer da!», hört man diese ja zuweilen jammern. Der Mann sei im Weg, störe, wolle beschäftigt werden. Das kleine Königreich – in diesem Fall Königinnenreich – das Jahre nach einem bestimmten Takt funktioniert hat, scheint bedroht.

Es waren nicht Jahre, die ich im Frühling in meinem kleinen Homeoffice-Reich verbracht habe. Aber die vielen Wochen, in denen ich jeweils den kurzen Arbeitsweg von Küche bis Schreibtisch hinter mich legte, haben Spuren hinterlassen.

Zwar fand und finde ich Homeoffice nach wie vor superblöd, was den Austausch mit dem Team und die kreative Arbeit angeht. Da läuft einfach nix. Aber ich habe begonnen, die Zeit alleine zu geniessen. Tun und (liegen) lassen, was ich will und wann ich will. Der Verlust dieses Spielraums war es, der mich etwas bibbern liess.

Jetzt ist der Mann also da. Und es ist krass. Krass schön.

Im Frühling fand ich es supertoll, mir jeden Mittag genau das zu Kochen, was ich essen will. Jetzt finde ich es supertoll, dass ich nicht mehr jeden Mittag kochen muss, sondern auch einfach mal an den Tisch sitzen kann.