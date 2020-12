Es wird krass werden, aber wir schaffen das (also nicht alle)

Wir alle haben eine schwierige Zeit hinter uns, aber es wird noch schlimmer werden. Sämtliche Medien haben schon mit warnendem Ton darauf hingewiesen: Am 25., 26. und 27. Dezember kann man nicht einkaufen, denn die Läden bleiben zu. Die grossen, und auch die kleinen, also etwa Tankstellenshops oder Kioske. Und zu heisst zu, nicht einfach nur in der Nacht, nein, auch am Tag, also immer. Zu! Geschlossen!