Oh du komische Weihnachtszeit

Mit der Weihnachtsstimmung ist das so eine Sache. Entweder sie kommt viel zu früh, viel zu spät oder gar nicht. Im letzten Jahr etwa, als die Welt noch mehr oder weniger in Ordnung war, wollte sie sich bei mir bis Heiligabend irgendwie nicht so recht bemerkbar machen. Dieses Jahr wiederum, das total Kopf steht, trage ich schon seit ein paar Wochen diese wohlige Weihnachtswärme in mir.