Äh, wie spät ist es jetzt schon wieder?

So langsam frage ich mich wirklich, wie spät es wirklich ist. Erst Mitte Oktober hat unsere Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga an einer Pressekonferenz eindringlich gesagt, in Sachen Corona-Infektionen sei es fünf vor zwölf. Die Kantonsärzte reagiert prompt. Nein, es sei bereits fünf nach zwölf, beharrten sie. Was mich einigermassen verwirrte, denn als ich auf meine Uhr schaute, war es gerade mal Viertel vor zehn.