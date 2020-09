Gürkliplatz und andere Missverständnisse

In meinem Blogbeitrag zur Sternschnuppennacht im August habe ich mich bereits als Astronomie-Freak geoutet. Diese Faszination wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt. Bereits mein Grossvater und mein Vater waren – beziehungsweise sind – Sternengucker mit Leib und Seele. So war der Komet Hale-Bopp, der 1997 gut sichtbar über den Himmel zog, ein Highlight für die ganze Familie.

Erst rund 20 Jahre später haben wir durch einen Zufall entdeckt, dass sowohl meine Schwester als auch ich den Namen dieses Kometen komplett falsch verstanden hatten. «De hell Bob» – so war er in unseren Köpfen abgespeichert. Das Missverständnis flog erst auf, als wir im Familien-Whatsapp-Chat das Thema zum ersten Mal schriftlich streiften.

Es ist sowohl beeindruckend, lustig als auch etwas beängstigend, wie viele Momente solcher Art ich regelmässig erlebe. Und wie sie ausgelöst werden. So habe ich etwa vor Kurzem beim Durchblättern des Tiptopfs – ohne Zweifel das allerallerallerbeste Kochbuch aller Zeiten – ein Rezept mit Einback entdeckt.

Einback? Zweiback? ZWIEBACK?? Ja. Ich musste 30 Jahre alt werden, um mir dieser Genialität bewusst zu werden. Komischerweise habe ich just eine Woche später beim Einkaufen Einback entdeckt.