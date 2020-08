Wahre Liebe wartet

Geliebte Streetparade



Hier sitze ich und schreibe diesen Brief an dich.

In drei Tagen wärst du eingetroffen. In drei Tagen hättest du mich und mindestens 999‘999 Menschen einmal mehr in deinen Bann gezogen. Wärst, hättest – wenn das Coronvirus nicht wäre. Ich bin ein wenig traurig, dass du nicht kommst, kann es aber auch verstehen. Doch dazu später.

Zuerst will ich dir sagen: Du bist jedes Jahr etwas ganz besonderes. Beispiel gefällig?

Gehen wir in das Jahr 2014. Dein Motto war «Enjoy the Dancefloor – and save it». Wie ironisch, wenn man die aktuelle Situation bedenkt. Aber zurück zum 2. August 2014. Da kamst du nämlich etwas früher als sonst, was aber eine tolle Überraschung war. Denn: Ich wäre eigentlich in den Ferien gewesen. Spontan reisten wir früher zurück und ich konnte nach Zürich, zu dir. Zum Glück – denn wegen dir habe ich an diesem Tag meinen geliebten Freund kennengelernt. Lustig, wie das Leben so spielt, oder?

Seither war ich jedes Jahr rechtzeitig vor Ort, wenn du kamst. Ich habe mein Jahr immer so geplant, dass ich es zu deiner Ankunft nach Zürich schaffe. Denn es warst nicht nur du, liebe Streetparade, die dort gefeiert wurde. Nein, es war die Liebe, die Musik, die Freiheit.