Hinterwäldler und Holocaust

Peinlich oder authentisch? «Swiss President» Ueli Maurer auf CNN.



Manchmal aber wird der von einigen fast schon zur Schau gestellte Anti-Intellektualismus auch zum Bumerang. So geschehen letzte Woche, als die Zürcher SVP mit einem Bild des Holocaust-Mahnmals in Berlin für ein Ja zur «Begrenzungsinitiative» warb. Der (berechtigte) Shitstorm folgte auf dem Fuss, die Verantwortlichen sprachen von einem «Versehen».

Es gibt Gründe, dies zu glauben. Nicht unbedingt, weil entsprechende Entschuldigungen und Korrekturen auf dem Fuss folgten. Bewusste Grenzüberschreitungen mit anschliessender Relativierung sind für Rechtsparteien eine beliebte Form des Polit-Marketings, gerade in Deutschland. Aber anders als in unserem Nachbarland ist der Holocaust hierzulande nicht jenes ultimative Tabu, mit dessen Brechung man möglichen Wählerschichten an den braunsten Rändern der Gesellschaft zuzwinkern kann.