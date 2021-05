Glücksspiel in der Autodisco

«Ich roll in meinem Astra. Ich proll in meinem Astra. Trag Gold in meinem Astra. 17 Zoll auf meinem Astra.» Zum Glück ist der Text so eingänglich, dass wir hier sofort korrekt mitrappen konnten. Natürlich mit runtergelassenen Fenstern. Wir sind jetzt schliesslich Gängsterräpper. Oh ja.

Von den Insassen des Cabriolets, das im Stop-and-Go-Verkehr schon eine Weile immer wieder in der Spur neben uns auftauchte, ernteten wir mit der Zeit ziemlich schräge Blicke. Doch sie waren wohl eher vom Mix unserer Disco irritiert als wirklich verärgert über die Lärmemissionen. Unsere Musikkombination wurde tatsächlich vollends ad absurdum geführt, als wir im Feld neben der Autobahn einen Reiher entdeckten.