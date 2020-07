Liebe Leserinnen, liebe Leser

Dieser Brief erreicht Sie direkt von der Front.



Vielleicht mögen Sie sich erinnern: Als der Lockdown unser Land ins Dunkel gehüllt hatte, traf mich wie ein Blitzschlag ein Marschbefehl des Zivilschutzes. Die Dienstbezeichnung «CATA CORONA COVID-19» auf dem Aufgebot hatte dabei die Wirkung eines bedrohlich näher rückenden Donnergrollens. Als Lokaljournalist war ich nicht mehr länger systemrelevant genug, eine grössere Sache forderte meinen Blutzoll: Der Krieg gegen das Virus.

Und so stand eines Morgengrauens der Abschied von meinen Liebsten und meinem gewohnten Arbeitsalltag an. Aus dem Zug an die Front winkte ich mit Kippe im Mund noch einmal all den schönen Geschichten zu, die ich nun hinter mir lassen musste: Dem ungelösten Ustermer Barrieren-Problem. Dem demontierten Altherr-Turm. Dem taumelnden FC Uster.

In der Zwischenzeit bin ich an der Gefechtslinie angekommen. Und bis jetzt ist alles weniger schlimm als befürchtet. Feldlazarette in der Pampa blieben mir ebenso erspart wie Einsätze im Schutzanzug in verseuchtem Gebiet. Mein Corona-Dienst war von der mir gut gesinnten Zivilschutz-Generalität in einen «normalen Dienst» umgewandelt worden. Meine Aufgabe: Hilfsbedürftige Personen in robusten Zivilschutz-Fahrzeugen von A nach B bringen.