Uster und Fischenthal im Anti-Terror-Kampf?

Das ist weder spöttisch noch geringschätzend gemeint. Der Schreibende sitzt schliesslich im selben Boot, war er in den letzten Jahren doch öfter an regionalen Alpaka-Schauen als an Debatten im Bundeshaus. Fakt ist: Der Kampf gegen den Terrorismus gehörte bislang sicher nicht zu den Kernkompetenzen der Kommunalbehörden.

Das neue Antiterrorgesetz verknüpft nun «extrem vage Definitionen mit extrem weitgehenden Befugnissen», wie es Rechtsprofessor Daniel Moeckli ausgeführt hat.

Denkbar ist beispielsweise der Fall eines halbstarken 14-Jährigen, der – ohne sich strafbar gemacht zu haben – im Unterricht mit islamistischen Provokationen auffällt. Weil das gute Zureden der Schulsozialarbeiterin den pubertären Provokationsdrang nicht einzudämmen vermochte und weil die lokale Schulpfleger Angst haben, später als «Softies» dazustehen, zeigen sie Härte und beantragen, dass sich der junge Mann künftig wöchentlich bei der Polizei meldet und sich von einigen Gspänli fernhält. Drastische Eingriffe in die Grundrechte also. Doch wenn der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Polizei die Sache abnicken, hat der 14-Jährige keine Möglichkeit mehr, sich zu wehren.

Ganz ehrlich: Als Lokaljournalist wäre ich gar nicht so traurig, wenn ich es mit einer solchen Story zu tun haben sollte. Als Bürger schon.

Benjamin Rothschild beschäftigt sich tagtäglich mit Regionalpolitik und glaubt, dass sich in dieser immer wieder die grosse Politik spiegelt – und umgekehrt. Und wenn die Ebenen mal überhaupt nichts miteinander zu tun haben sollten, kann man ja trotzdem darüber schreiben.