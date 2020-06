Und was ist, wenn die Verschwörer doch recht haben?

Ich finde es richtig beschämend, wie derzeit überall über die sogenannten Corona-Verschwörungstheoretiker geschimpft wird. Wer etwa öffentlich in Betracht zieht, dass ein gewisser Bill Gates, Microsoft-Gründer und Milliardär, die Menschheit zwangsimpfen und damit kontrollieren will, der wird ausgelacht. Und wenn man auch nur laut darüber sinniert, dass die Chinesen das Coronavirus mit voller Absicht ausgesetzt haben könnten, um die Weltherrschaft an sich zu reissen, muss man sich als schwachsinniger Ausländerfeind beleidigen lassen.

Doch schauen wir uns den Gates doch mal an. Er sieht harmlos aus, zugegeben, aber mal ernsthaft: Darf man einem, der Windows Vista und Windows 8 auf die Menschheit losgelassen hat, nicht einmal mehr teuflische Absichten unterstellen? Wehret den Anfängen, sage ich da. Dass Hitler kein netter Onkel ist, der gerne Autobahnen baut und Kindern in die Pausbacken kneift, hat man schliesslich auch reichlich spät bemerkt.

Und die Chinesen? Denen ist grundsätzlich alles zuzutrauen.

Es ist ein riesiger Skandal, dass man Anhänger von Wahrheiten jenseits des Mainstreams mit Verunglimpfung mundtot machen will. Wer das tut, verstösst gegen das urdemokratische Gut der Meinungsäusserungsfreiheit und benimmt sich letztlich, ja, man muss es in dieser Deutlichkeit sagen, wie ein Faschist. Oder eine Faschistin. Gleichberechtigung muss da schon sein.