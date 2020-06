Die Blindheit der «Nicht-Rassisten»

Nach einem problematischen Tweet geriet Stefan Schmid, der Präsident der FDP Egg, ins Kreuzfeuer der Kritik.



Es soll an dieser Stelle nicht darum gehen, ob der Absender des Tweets ein Rassist ist oder ob er sich «nur» in einem Einzelfall auf höchst problematische Weise geäussert hat. Der Fall ist aber ein Stück weit symptomatisch dafür, wie hierzulande immer wieder über Rassismus diskutiert wird: Ein Rassist will niemand sein, aber Geschichtsvergessenheit und mangelnde Sensibilität, die bei manchen Beiträgen mitschwingt, sind frappierend.

Dabei wirkt es mitunter so, als sei bei manchen die Vorstellungskraft im Zusammenhang mit der Rassismus-Thematik auf Primarschul-Level stehen geblieben: Rassistisch, das ist der Neonazi, der in Bomberjacke und mit erhobener rechter Hand «Ausländer raus!» brüllt. Der Redneck, der in seinem Wohnwagen irgendwo im Süden der USA mit Speiseresten im Bart von einem Rassenkrieg träumt. Oder der besoffene Rohling am «Bären»-Stammtisch, der kurz nach der Bestellung des fünften «Herrgöttlis» über «Neger», «Jugos» oder Juden schimpft. Wer solche Stereotypen vor Augen hat, kommt im Vergleich schnell zum Schluss, dass er selbst «kein Rassist» sei.

Dabei geht es nur selten um die klassischen Hardcore-Rassisten. Auch wenn solche Elemente in diesen Zeiten bedauerlicherweise wieder Aufwind verspüren und gar vom mächtigsten Mann der Welt als «very fine people» bezeichnet werden, dürften sie in den meisten Gesellschaften eine Minderheit darstellen.

Das Problem ist die deutlich weiter verbreitete Blindheit für rassistische Muster und Strukturen, die teils seit Jahrzehnten, ja Jahrhunderten bestehen und eigentlich nie so richtig aufgelöst wurden – und die den überzeugten Rassisten in die Karten spielen.

Ja, die Sklaverei wurde längst abgeschafft, aber es gibt vielerorts eine mehr oder weniger direkte Linie, die von ihr in die heutigen Elendsviertel in Nord- und Südamerika führt. Ja, die Armee des belgischen Königs Leopold II. ist seit über 100 Jahren aus dem Kongo abgezogen, aber deshalb ist der Kolonialismus nicht einfach «Schnee von gestern», wie es einige immer wieder weismachen wollen. Abhängigkeiten und Traumata wirken nach.