Badi-Eintritt nur für die Reichen? So eine Sauerei!

Doch wer war darf rein? Vielleicht nach dem Motto «de Schnäller isch de Gschwinder»? Und dann kommt es in der Warteschlange bei 35 Grad im Schatten (bloss hat es keinen Schatten) zum Tumult, worauf die Zahl der Neuansteckungen mit dem Virus lokal stark ansteigt, das Militär die Stadt abriegelt und sich die Dübendorfer gegenseitig umbringen, weil der Nachschub an Toilettenpapier blockiert ist?

Wasser für die Linken

Vielleicht ist es auch an der Zeit, mal Klartext zu reden. So ein Freibad ist hoch defizitär, wird also massiv mit Steuergeldern finanziert. Wäre es da nicht logisch, die besten Steuerzahler zu bevorzugen? Blöd nur, dass die ihre eigenen Pools haben, gegen die die Becken im Freibad wie Schweinetränken wirken. Obwohl, wer einen eigenen Pool hat, zahlt vielleicht und möglicherweise gar nicht so viel Steuern?

Dann lassen wir doch lieber den Markt regieren – Angebot und Nachfrage, weisch –, verkaufen die Badi-Eintritte an den Meistbietenden und befüllen dann das Pinkel- äh Kinderbecken mit Champagner. Die vielen französischen Expats werden es lieben. Oder doch lieber an die Flüchtlinge? Die bekommen ja im Winter vom Sozialamt neue Lederjacken geschenkt, wie man hört. Da wär so ein Badi-Eintritt eine nette Aufmerksamkeit für den Sommer. Natürlich müsste man dann auch die Linken reinlassen, denen ein bisschen Wasser ja nicht schaden würde, wie man ebenfalls hört.

Man muss an dieser Stelle schon mal sagen, dass dieser Stadtrat ein verdammt gut aussehendes Grüppchen ist.

Eine Idee wäre, die Eintritte in einer Lotterie zu verlosen. Wobei, das könnte in der heutigen, ideologisch doch recht aufgeladenen Zeit auch wieder für Unruhe sorgen. Man stelle sich vor, das Losglück begünstigt zufälligerweise die Ausländer, oder die Rechten, oder die Hippies, oder die Blondinen. Da wittern die Glücklosen doch sofort eine Verschwörung. Die Folge: Tumulte, mehr Ansteckungen, eine abgeriegelte Stadt, kein WC-Papier, Leichen überall.

Letztlich denke ich, dass wir nicht darum herumkommen werden, uns die Chinesen zum Vorbild zu nehmen. Jeder Einwohner, jede Einwohnerin startet am 1. Juni mit 1000 Punkten. Wer brav nur bei Grün über die Strasse geht, sich vor dem Einhorn auf dem Lindenplatz bekreuzigt und dem Stadtrat den Respekt zukommen lässt, den er verdient, sammelt Extrapunkte, die sich in Badi-Eintritte umtauschen lassen. Und man muss an dieser Stelle schon mal sagen, dass dieser Stadtrat ein verdammt gut aussehendes Grüppchen ist. Und wie er das mit dem Tempo 30 im Zentrum gemacht, also das ist schon allerhand. Und nicht zu vergessen das neue Mehrzweckgebäude, dieses planerische Meisterwerk sondergleichen…