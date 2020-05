«All the Coronababies» oder «die Nachwehen»

Denn nachdem das ganze Haus geputzt, der Kleiderschrank ausgemistet, das Puzzle gelöst, das Bananenbrot gebacken und die Online-Yoga-Lektion besucht war, blieb im Lockdown ehrlichgesagt nicht mehr soooo viel anderes zu tun. Ausser vielleicht streiten. Und auch da kommt es ja im besten Fall früher oder später wieder zur Versöhnung. Allzu viele Kuckuckskinder dürften derzeit auf jeden Fall nicht gezeugt werden.

Sollte die Coronakrise bis im nächsten Winter tatsächlich ausgestanden sein, dürften die Spitalbetten also erneut knapp werden, wenn sich Hunderte gebärende Frauen in den Kreisssälen tummeln. Es wird wiederum Einlasskontrollen geben müssen für all die hysterischen Grosseltern, die ihre Enkel in den Armen halten wollen. Ganz zu schweigen von der Wasserknappheit, hervorgerufen durch unzählige Wassergeburten.

Ach, die Nachwehen von Corona. Das globale Ausmass ist wohl noch grösser und dringt in noch mehr Bereiche des Lebens ein, als bisher angenommen. Da können auch Levi, Laura, Anna und Elias als Vornamen-Spitzenreiter einpacken. Unsere beiden neuen Papis der Nation, denen wir in den letzten Wochen an Pressekonferenzen stundenlang lauschten, werden auch hier ihre Spuren hinterlassen. So dürften bei den Buben wohl bald Alain und Daniel die Charts anführen. Und bei den Mädchen? Werden tatsächlich bald frischgebackene Väter ihre kleine Corona im Gemeindehaus anmelden? Die Abstriche zu Coronazeiten beschränken sich schliesslich nicht nur auf den Rachenraum, sondern betreffen auch die Zurechnungsfähigkeit mancher Menschen.

Anscheinend wurde tatsächlich bereits einmal ein Mädchen, das auf einem Lufthansa-Flug zur Welt kam, zum zweiten Vornamen «Lufthansa» getauft. Habe ich zumindest mal so gehört. Also Corona einfach in der Mitte verstecken? Andrea Corona Hunziker?