Liebe Wirrköpfe, bleibt zu Hause!

Was war das für eine Einigkeit, die in unserem Land während der ersten Corona-Wochen herrschte. All die gesellschaftlichen Gräben wirkten plötzlich wie zugeschüttet. Linke und Rechte, Hipster und Hillbillys, Veganer und Rindfleisch-Puristen, ja sogar Näniker und Rest-Ustermer – sie alle schienen am selben Strang zu ziehen und sich hinter diesem einen, gut gemeinten Aufruf zu versammeln: «Bleibt zu Hause!»

Zugegeben, mir ging das Ganze bisweilen etwas zu weit. Diese #stayhome-Ermahnungen von Influencerinnen und Influencern; diese Journalisten-Kollegen, die plötzlich in der Kommunikationsabteilung des BAG zu arbeiten schienen; dieser seltsame politische Schulterschluss, der seit Jahrzehnten bewährte (und notwendige) Fronten aufweichen liess. Alles etwas befremdlich.

Mittlerweile frage ich mich aber, ob dieser paternalistische Wohlfühlkonsens eigentlich nicht ganz ok war. Jedenfalls sind mir die mahnenden, besserwisserischen, aber durchaus gutgesinnten «Bleibt-zu-Hause!»-Turbos lieber als jene Elemente, die nun, nach den ersten Lockerungen, an die gesellschaftliche Oberfläche treten.

Wie oft scheint es in unserem nördlichen Nachbarland davon besonders problematische Exemplare zu geben. Dort protestieren «besorgte Bürger» gegen Corona-Massnahmen – ohne Schutzmasken, dafür mit «Querdenker-Bommel» und manchmal auch mit Reichsflaggen oder Uniformen, die Erinnerungen an die Hitlerjugend wecken.