Ui, was denkt der wohl von mir?

Eine angenehme Begleiterscheinung des Älterwerdens ist, dass es mir mit zunehmenden Lebensjahren zunehmend egaler ist, was andere Leute von mir denken. Denn ich habe erkannt: Was andere in einem sehen, ist im höchsten Masse von der subjektiven Wahrnehmung, der Weltanschauung und den Komplexen des Betrachters bestimmt. Weil ich sehr attraktiv bin, empfinden mich zum Beispiel manche Menschen als Bedrohung, was wiederum deren Einschätzung meiner Persönlichkeit und meines Schaffens überlagert.

Von der Sorge um die Aussenwahrnehmung befreit, wäre eigentlich ein weitgehend freies und unbeschwertes Leben möglich. Doch je weniger mich die Meinung der Mitmenschen interessiert, desto mehr mehr sorge ich mich darüber, was die Algorithmen von mit denken. Das sind eiskalt berechnende Bastarde ohne Ego, ohne Gefühle, ohne Komplexe, die die Menschen nach klar definierten Parametern beurteilen und einteilen. Eine Täuschung ist nicht möglich – Algorithmen sind das perfekte Spiegelbild.

Algo vergisst nie

Damit dieses Bild auch meiner Eigenwahrnehmung entspricht, bin seit einigen Jahren sehr darauf bedacht, wie ich mich im Internet verhalte, wonach ich suche, was ich bestelle. Oder wohin ich verreise. Denn Algo – ja, so nenne ihn inzwischen – sieht und hört alles. Ich würde zum Beispiel gerne mal den norwegischen Luftkurort Pen Isver Laeng Erung besuchen, getraue mich aber nicht, im Internet danach zu suchen, weil Algo das missverstehen könnte. Und mir dann in den Werbefenstern Angebote von chirurgischen Dienstleistern einblendet.

Man muss wirklich höllisch aufpassen, denn Algo vergisst nie. Es ist jetzt mehr als zehn Jahre her, dass ich für meinen Neffen einen Song des damals noch rappenden Sido runtergeladen habe. Seither denkt Algo, dass ich den mag und informiert über jede neue Veröffentlichung. Was ich jedes Mal als Demütigung erachte.