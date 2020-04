Isolation is not good for me

Aus alten Zeiten habe ich noch ein paar Freunde in England, mit denen ich mehr schlecht als recht per Facebook in Halbkontakt bleibe. Etwa eine Woche nach Beginn des englischen Lockdowns ruft mich Ben aus Südlondon auf Facebook an.

Das ist deshalb erwähnenswert, weil ich erstens nicht wusste, dass man auf Facebook telefonieren oder gar Videokonferenzen veranstalten kann. Und zweitens, weil mich Ben noch nie angerufen hat, ausser damals, als ich ihm sein Computerspiel nicht wie vereinbart zurückgesandt hatte (es liegt immer noch irgendwo in einer Schublade bei mir).

Ich hatte schon einige Tage zuvor gesehen, dass der Lockdown Ben ernsthafte Probleme verursacht. (Ich zitiere aus seinem Facebook: «What the fuck am i ment to wipe my ass with, jesus christ» - und später in einem Kommentar, er könne ja nicht jedes Mal unter die Dusche stehen, wenn er gekackt habe). Und so frage ich ihn zu Beginn unseres Facebook-Telefonats, ob er jetzt doch noch Klopapier gefunden habe.

Ben lacht laut. «Ja, Mann. Wenn du zu Tescos gehst oder so, läufst du voll auf. Aber ich habs dann im kleinen Shop um die Ecke bei uns versucht. Da gehen eigentlich nur alte Leute hin. Klopapier gibt’s dort so viel dein Herz begehrt.»

«Ist bei uns auch so», erwidere ich.

Aber das ist nicht der Grund, weshalb Ben anruft. Er ist besorgt. Um mich, um meine Familie, um meine physische und mentale Gesundheit. «Ich wollte wirklich nur rasch checken, wie du dich über Wasser hältst», sagt er.

Ich finde das sehr liebenswert, erzähle ihm kurz, wie die Schweiz den Lockdown so handhabt. Er sagt, in England herrsche praktisch Ausgangssperre. Einmal am Tag raus, um frische Luft zu tanken oder seinen Einkauf zu machen, sei okay. Mehr gehe nicht.

Bevor er aufhängt, sagt er: «Ich rufe dich jetzt jede Woche mal kurz an. Einfach um zu schauen, wie es läuft.»

Ich sage, wie nett das von ihm sei und denke: Diese Engländer sind halt schon ein grundanständiges Volk. Good old Ben, hach.

Wüsste ich nur, was nun folgen wird.

Am nächsten Abend schreibt mir Ben wieder, er habe ein virtuelles Pub aufgemacht. Ich solle mich doch einklinken. Also mache ich das – und lande in einer Facebookgruppe mit etwa 30 mir unbekannten Leuten. Im Videochat – alle sitzen mit einem Bier in der Hand an einem verlumpten Tisch vor einer kargen, leicht schmuddeligen Wand – stellt mich Ben als Journalisten vor, der ganz viele Musikerinterviews gemacht habe.

«Wer ist die bekannteste Person, die du interviewt hast», will er wissen.

«Lady Gaga, denke ich. Aber damals war sie noch nicht bekannt», sage ich.

Von nun an erzählt Ben jeder Person, die sich neu in den Chat einklinkt, ich sei ein Schweizer Journalist, der mal mit Lady Gaga gesprochen habe.

«Und mit Coldplay, oder?», fragt er plötzlich.

«Nein.»

«Doch doch, ich erinnere mich.»

«Ich nicht», sage ich, «und ich bin sicher, dass ich das wüsste.»

«Aber die Plain White T’s».

«Nein.»

«Doch sicher, das weiss ich noch.»

«Nein.»

Nun klinkt sich sein Bruder Sebastian ein. «Hey Seb, das ist Dave, kennst du ihn noch?», sagt Ben.

Sebastian darauf: «Dave? Nein. Moment. Hey, das ist … ist das nicht … das ist SWISS DAVE! DAAAAVE! Oh my God!»

Ben: «Wusstest du, dass er mal Lady Gaga interviewt hat?»

Sebastian: «DAVE! Du brachtest immer Schokolade mit!»

Ben: «Und Coldplay hat er auch interviewt.»

Sebastian: «Hey Dave, wie geht’s?»

Ben: «Und die Plain White T’s.»

Ich versuche mich erfolglos ins Nicht-Gespräch einzuklinken. Aber Ben nimmt alles Relevante vorweg. «Mein kleiner Bruder steht gerade unter Hausarrest. Wegen Waffenbesitz, Drogendealerei, zudem hat er einen Polizisten und seine Ex verprügelt.»

«Aber ich versuche mich zu bessern», fügt Sebastian an.

Ich lehne zurück und nippe an meinem Rotwein. Engländer.

Noch etwa eine Stunde lang sitze ich im virtuellen Pub herum. Ben lädt immer neue Leute ein. Unter anderem Sarah, die ich nicht kenne, aber von der ich jetzt bis ins letzte Detail weiss, wie sie vor einigen Jahren mit Ben in einer Toilette herumgemacht hat. Und von Lynda, die kurz vor dem Lockdown mit ihrer Freundin zusammengezogen ist und sich nun von morgens bis abends – unter anderem vor laufender Kamera – mit ihr zofft.

Irgendwann murmle ich etwas von wegen spät, Kinder würden früh aufstehen und ich sei ohnehin auf der Fresse. Alle rufen tschüss.

Am nächsten Morgen berichtet Ben, er habe im virtuellen Pub eine ganze Flasche Whisky gekippt und habe nun den Kater seines Lebens. Erbrechen habe er noch nicht müssen, aber das werde er wohl demnächst. «Moment, ich komme gleich zurück», keucht er. Und kommt nicht zurück.

Seither rufen mich die Engländer Abend für Abend – manchmal gar nachmittags - an, um mich in ihr virtuelles Pub einzuladen. Irgendetwas hält mich aber von einem weiteren solchen Abend ab. Vermutlich ist mir ein virtuelles Pub dann doch etwas zu englisch.

