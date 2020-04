Die Stunde der Diktatoren

Zugegeben, es folgte umgehend die Klarstellung, dass es sich dabei eben nicht um einen «Persilschein» für die Exekutiven handle. Nicht einmal Kredite für Schwimmbad-Renovationen sollen diese eigenmächtig sprechen dürfen. Also doch keine diktatorischen Vollmachten.

Aber hey, das hier ist ein Blog und vor Kurzem habe ich von einem Kollegen gelernt, dass Blogs von einem weisen Werbetexter (sic!) auch schon als «Klowände des Internets» bezeichnet wurden. Also lasst uns in diesen bierernsten Zeiten doch die Phantasie nutzen und mit dickem Filzer an die digitalen Klowände schreiben, was denn die Regierung in der Region so tun würden, wenn sie für eine gewisse Zeit uneingeschränkte Macht hätten:

Uster: Kulturtempel à la chinoise

Es mag ein böses Gerücht sein, aber manche behaupten, die Mehrheit der amtierenden Stadträte empfände mehr Zuwendung für die lokale Kulturszene, als für das lokale Gewerbe. Im diktatorisch regierten Uster wären es deshalb wohl die ambitionierten Pläne für das Zeughausareal, die nun nach chinesischem Vorbild in die Tat umgesetzt werden. In Wuhan wurde in wenigen Tagen ein Spital aus dem Boden gestampft? Dann schafft Uster einen neuen Kulturtempel in wenigen Stunden! Da sowohl die Vertreter des «alten» Kulturlebens (Museen) als auch die Aushängeschilder der neuen, hippen Kultur mitanpacken würden, würden auf der Zeughaus-Baustelle sogar die Abstandsvorschriften eingehalten.