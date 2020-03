Jetzt zählen die besseren Argumente

Gerstern war ich auf einer Tour durch die Oberländer Supermärkte. Beruflich, wohlgemerkt. Was ich da gesehen habe, hat mich irritiert. Die Regale waren halb leer. Wo es noch was gab, luden sich die Leute die Einkaufswagen voll mit Pasta und Büchsentomaten, Reis, Toilettenpapier und Tiefkühlgemüse.

Solche Hamsterkäufe sind doch einfach nur erbärmlich. Zwar gilt seit der Steinzeit: Du musst nicht schneller sein als der Säbelzahntiger, sondern lediglich schneller als dein Höhlennachbar, der neben dir ebenfalls um sein Leben rennt. Dass es mir die Konkurrenz so leicht machen würde, hätte ich vor der Corona-Krise allerdings nicht gedacht. Also bitte, wo bleibt da die Herausforderung?

Denn was man in einer solchen Situation braucht, das sind zuallerst einmal Mistgabeln und Fackeln. Schliesslich kommt man in jedem Ausnahmezustand früher oder später an den Punkt, wo man es der Obrigkeit so richtig zeigen will. Immerhin war sie es, die das Virus gezüchtet und freigesetzt hat. Kann man jetzt überall in den Kommentarspalten lesen oder auf Youtube sehen.

Klopf-klopf, her mit den Vorräten!

Doch was macht ihr Hamsterer, wenn ihr vor dem Stadthaus steht und die Herausgabe der Schuldigen verlangt? Mit Toilettenpapier werfen? Nein! Mistgabeln und Fackeln sind die einzige Sprache, die die da oben verstehen.

Deshalb ging ich statt zum Discounter in den Baumarkt und bin jetzt stolzer Besitzer nicht nur einer Mistgabel und einer Fackel, sondern auch einer schicken Carbonaxt und eines 5-Kilo-Vorschlaghammers. Wenn ich damit bei euch anklopfe und um die Herausgabe sämtlicher Vorräte bitte, könnt ihr mich und meine hungrigen Freunde natürlich mit dem gehorteten Desinfektionsmittel bespritzen oder euch mit TK-Brokkoli verteidigen, ändern wird sich dadurch nicht wirklich was. Gerade in schweren Zeiten geht es schliesslich darum, wer das bessere Argument hat. Grobes Werkzeug ist ein Argument.