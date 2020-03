Skiferien extrem (mit Kindern)

Nirgendwo tritt die hässliche Fratze des elterlichen Ehrgeizes so offen zu Tage wie an den Abschrankungen der Skischule («Nina, dini Pizzastellig isch wieder z eng gsi! Noah, ich han der d Ski fürs Skirenne extra no gwachset!»).

Die Phase, in der du die Skizwerge bei jeder Abfahrt x-Mal vom Boden auflesen und Stöcke und Beine sortieren musst, geht nahtlos über in die Phase, in der du ihnen hektisch nachfährst und rufst: «Nöd so schnell! Langsamer uf d Schanze!»