«Ich bin (k)ein Fan der direkten Demokratie»

Es war einmal eine Politikerin aus der Region. Sie war jung und aufstrebend. Eines Abends nahm sie an einer öffentlichen Diskussion teil. Und dort soll sie folgenden Satz gesagt haben: «Ich bin kein Fan der direkten Demokratie.»

Bamm! Damit schien die Karriere vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hatte. Denn wer hierzulande so etwas von sich gibt, begeht – man muss es so ausdrücken – politischen Selbstmord. Wer sich öffentlich gegen die direkte Demokratie ausspricht, kann sich genauso gut an eine Wetziker Raststätte setzen und dort lauthals gegen den Bau der Oberlandautobahn wettern.

Auch mein Demokratieverständnis wurde in den letzten Tagen angezweifelt. Grund: Ich habe mir in einem Kommentar zur Wahl in Thüringen zu sagen erlaubt, dass Deutschland keine Schweizer Lektionen in Sachen Demokratie braucht.

Damit wollte ich sagen, dass in Deutschland auch aufgrund seiner Geschichte gewisse Debatten zu Recht anders, sprich: sensibler geführt werden, als in der Schweiz und dass wir hierzulande den Zeigefinger besser nicht heben sollen.