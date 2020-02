Ein Pandapark für Bäretswil

Ich merke, dass ich meinen Blog gerne dafür missbrauche, über Dinge zu schreiben, die ich mag und die mich interessieren. Dummerweise sind das oftmals Dinge, die ich im Zürcher Oberland kaum antreffe und deshalb im normalen redaktionellen Bereich eher selten thematisieren kann. Guten Kaffee zum Beispiel. Oder Comics. Zum Glück habe ich meinen Blog.

Pandas gibt’s hier leider auch nicht. Die mag ich besonders – aus unterschiedlichen Gründen. Sie essen gerne und viel, sehen gemütlich aus, sind es auch, und sie mögen Pinkelwettbewerbe. Wer am höchsten pisst, gewinnt das Revier. Wenn schon Hierarchie, dann so.

Pandas haben sich für mich in den letzten paar Jahren, seit unsere Branche von CEOs und Verwaltungsräten grosser Medienhäuser mit prächtiger Präzision, eindrücklichem Eifer und wahnsinniger Willenskraft an die Wand gefahren wird, zu einer Art geistiger Hintertür entwickelt, die ich hiermit erstmals öffentlich öffnen will.

Wenns denn keine schwarzen Buchstaben auf weissem Papier mehr sein sollen, will ich dereinst zumindest auf ein schwarzweisses Tier zurückgreifen können. In meinem Kopf ist deshalb ein meines Erachtens beeindruckend handfestes Projekt entstanden, eins von internationaler Ausstrahlungskraft und hoher lokaler Bedeutung. Vorweg: Der Juckerhof kann da einpacken.

Ich nenne mein Projekt «Pandapark Bäretswil». Das Ziel: Pandas in die Schweiz, respektive an meinen Wohnort bringen. Menschen mögen Pandas. Und Pandas mögen vermutlich Bäretswil. Das Dorf trägt ihren Artgenossen immerhin in Wappen und Namen. Allein diese Umstände machen das Projekt interessant. Vielleicht wird in ferner Zukunft der örtliche Wappenbär ja gar schwarzweiss.