Ein Rosengartentunnel für Uster!

Ich muss es an dieser Stelle noch einmal betonen: Ich bin ein «fremder Fötzel». Und aus Zürcher-Oberländer-Optik wohl erst noch einer der schlimmsten Sorte: Ein Stadtzürcher. Kein zugezogener Hipster aus Chur, Bern oder irgendeinem anderen Kaff, sondern ein Alteingesessener.

Als solcher stehe ich angeblich visionären städtebaulichen Grossprojekten in meiner Nachbarschaft naturgemäss mit grosser Skepsis gegenüber. Die Seilbahn über den See? Braucht kein Mensch. Schon gar nicht ab Wollishofen, dem südlichsten Zürcher Quartier mit vereinzelt tropischer Vegetation. Der millionenverschlingende Polizei- und Justizpalast? Finde ich etwas vom Unnötigsten, was in dieser Stadt in den letzten Jahrzehnten geplant wurde. Ein neues Stadion? Habe ich an der Urne nun schon mindestens drei Mal «versenkt».

Falls Sie mich nun für einen knorrigen, engstirnigen Stadt-Bünzli halten, muss ich Ihnen widersprechen. Denn in meinem Arbeitsalltag merke ich, dass ich visionären Projekten durchaus zugeneigt bin.

Vor Jahren besuchte ich zum Beispiel in Greifensee jene Gemeindeversammlung, an der das neue Landenberghaus (das baugewordene Greifenseer Kultur- und Begegnungszentrum schlechthin) vorgestellt wurde. Der Zuspruch für das Projekt war damals gross, den wenigen Kritikern im Saal wehte ein fast schon feindseliger Wind entgegen.

Auch mich holten die Visualisierungen vom prunkvollen Gemeindesaal und der aufgehübschten Aussenfassade ab. Ich musste aufpassen, meine journalistische Distanz zu wahren, nicht in die Begeisterungsstürme einzustimmen und mich ab den wenigen «Verhinderern» zu nerven.