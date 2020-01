Gratis Guacamole dank Superkräften

Manchmal ist die Realität ziemlich beschissen. Zum Beispiel, wenn das neue Auto kurze Zeit nach dem Kaufdatum bereits neue Bremsscheiben braucht. Wenn sich niemand bereit erklärt, beim Umzug zu helfen. Oder wenn der Lieferdienst am Tag nach Silvester das falsche Menü liefert.

Letzteres passierte, während diverse Superhelden-Filme über meinen Bildschirm flimmerten. Wonder Woman, Iron Man und Captain America hatten es mir angetan – und als ich da so sass und meinen inexistenten Nachos nachtrauerte, tauchte die eine Frage in meinem Kopf auf:

WARUM BIN ICH KEINE SUPERHELDIN?

Dann hätte ich all die oben erwähnte Probleme nicht.

Wonder Woman hat kein Auto, weil sie auf der Paradiesinsel Themyscira im Mittelmeer zu Hause ist. Dort reitet man auf weissen Pferden. Diese brauchen nur Futter, keine Bremsscheiben. Auch ist Wonder Woman nicht auf den Lieferdienst angewiesen, weil sie ihr Essen selber jagt. Oder pflückt.

Iron Man hat einen eisernen Anzug, mit dem er fliegen kann. Trägt er diesen gerade nicht, hat er die Garage voll mit teuren Autos – sind die Bremsen des Porsches im Arsch, nimmt er halt den Bentley. Oder kauft sich ein neues Fahrzeug. Oder greift auf den fliegenden Anzug zurück, um husch in die Migros zu flitzen. Ist ja auch ein bizzeli cooler, so mit Flammen an den Füssen. Und die Parkuhr wird hinfällig.

Blitzschnell durch die Lüfte jagen, bei strahlendem Sonnenschein – was gibt es besseres?