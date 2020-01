Huldigt dem Verpönten!

Witziger, wortgewandter Dialog. Da eine Alliteration, dort ein Antropomorphismus und eine Metapher – und die Sprache ist weder elitär kompliziert, noch infantil einfach. Fand ich zumindest, als ich die Zankerei zwischen Donald Duck und seinem Vetter Gustav Gans in einer jüngeren Ausgaben des «Lustigen Taschenbuchs» las.

In meiner Kindheit waren Comic-Bücher und -Hefte omnipräsent. Micky Maus, Asterix, Tim und Struppi – sie alle werden bis heute von vielen Zeitgenossen als banale Dummmachliteratur, Fast Food zwischen zwei Buchdeckeln sozusagen, abgetan. Keine thematische Relevanz, kein Sprachgefühl, also auch kein Bildungseffekt, vielmehr Verblödungsstoff.

Das, liebe Leserinnen und Leser dieses ebenso thematisch irrelevanten und bildungsarmen Gefässes, ist kompletter Schwachsinn. Natürlich gibt’s Schund in Comicform. Aber den gibt’s auch im reinen Textmantel – und das noch viel häufiger. Denn schreiben kann am Ende seiner Schulkarriere jeder. Zeichnen nicht.

Über europäische Kulturen und Eigenheiten habe ich dank Asterix auf anschauliche Weise mehr gelernt als in der Schule. Micky Maus‘ Zeitmaschine hat mich überdies historisch umfassender gebildet als ein guter Teil meines Geschichtsunterrichts dies tat – von Pharao Tutankhamun bis hin zu Leonardo da Vinci oder Ferdinand Magellan bekam ich als Primarschüler schon einen einfachen Einblick in Wirken, Kleidung, Herkunft berühmter historischer Figuren. Literarische Verschalkungen mit Micky und Donald in Hauptrollen, etwa Leo Tolstojs «Krieg und Frieden», Oscar Wildes «The Importance of being Earnest» oder Charles Dickens‘ «Christmas Carol», weckten mein Interesse an den Originalen schon früh.

Und schliesslich ein Wort zur Kritik an der Sprache: Die langjährige Übersetzerin des Donald-Duck-Universums, Erika Fuchs (sie schrieb die deutschen Comicdialoge von 1951 bis 1988) hat sich nicht nur durch zahllose literarische Reverenzen in den Sprechblasen ausgezeichnet. Die Frankfurter Allgemeine huldigte der Frau übrigens gar mit regelmässig in ihrem Feuilleton publizierten Donald-Duck-Zitaten in schöngeistigem Kontext.