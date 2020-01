Eliten unter sich

Eigentlich habe ich mir für diesen Blog einen Neujahresvorsatz gefasst: Mehr Ernsthaftigkeit! Schluss mit kruden Analogien zwischen Welt- und Lokalpolitik; Schluss damit, Ereignisse wie die Gelbwestenproteste in Paris und die missratene «Mega Dino Live Show» in Uster in einem Atemzug zu nennen.

Aber manchmal weckt die regionaljournalistische Tätigkeit nun mal bizarre Assoziationen. Auch diese Woche war das wieder so, als wir im Team diskutierten, wie wir über das WEF berichten wollen.

Kurze Klammer: Gemeint ist effektiv das allgemein bekannte Weltwirtschaftsforum in Davos nicht das VEF (Volketswil Economic Forum), das 2019 erstmals in der Volketswiler Gries-Halle durchgeführt wurde. Das Davoser WEF ist für uns lokaljournalistisch deshalb relevant, weil auf dem Flugplatz in Dübendorf während der WEF-Tage Business-Jets stationiert sind, die mehrere B-Promis in die Bündner Berge fliegen. Klammer geschlossen.