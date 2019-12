Wenn die Aliens kommen

Letzten Sommer habe ich Ufos gesehen. Ich wollte gerade vergammeltes Brot in die Biotonne werfen, da entdeckte ich sie am Horizont: neun Lichter in perfekter geometrischer Anordnung, komplett bewegungslos. Laut schreiend rannte ich zurück in die Wohnung auf der Suche nach Zeugen.

Mein Teenie-Sohn bequemte sich schliesslich aus seiner entspannten Liegehaltung. Doch als wir draussen standen und ich ihm die epochale Entdeckung zeigen wollte, schaute er mich nur mitleidig von der Seite an. Okay, jetzt sah ich es auch: Das waren keine Ufos, sondern eindeutig Himmelslaternen wohl von irgendeiner Hochzeit, die aus einem lustigen Zufall für Sekunden in einer strengen Dreiecksformation über meiner Hometown geschwebt sein mussten.

Der Alien-Magnet

Natürlich war ich enttäuscht, aber irgendwie auch erleichtert. Denn in dem Moment, wo Ausserirdische die Erde besuchen, wird nichts mehr so sein wie zuvor,das ist unbestritten. Vielleicht würde es besser werden, vielleicht auch schlechter, aber ich bin nun mal kein Freund von Veränderungen. Seit meiner Beinahe-Sichtung beschäftigt mich allerdings vor allem die eine Frage: Was soll ich den Ausserirdischen anbieten?

Denn die Chance ist ziemlich gross, dass die Aliens auf dem Gartensitzplatz vor meiner Wohnung landen werden. Hier muss irgend so ein besonderes Erdmagnetfeld sein. Schliesslich gehen bei uns sämtlich Nachbarskatzen ein und aus, obwohl wir die nie füttern. Die Leute geben bei uns ihre Hunde ab, wenn sie in die Ferien fahren. Und wo hängen die Kollegen meiner Kinderchen ab? Eben.