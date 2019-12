Trump und das Dino-Desaster

Das Jahresende ist bekanntlich die Zeit der grossen Rückblenden – und was «Der Spiegel» mit seiner Jahresrückblick-Sonderausgabe oder die Tagesschau mit ihrem Spezialgefäss kann, kann der Rothschild-Blog auf «Züriost» schon lange. Schliesslich leitet dieses Gefäss seine Daseinsberechtigung daraus ab, so zu tun, als spiele es mit den grossen, kosmopolitischen Medienformaten auf derselben Bühne. Dieser Blog soll den «Züriost»-Stammleser in Mönchaltorf ebenso unterhalten wie den Expat-«Züriost»-Abonnenten in New York!

Und deshalb will ich Ihnen in der letzten Ausgabe 2019 das Beste aus zwei Welten bieten, das sich in diesem Jahr an bestimmten Stichtagen ereignet hat. Region trifft Welt, Stadthaus trifft Weisses Haus, Metropolitan Museum of Arts trifft Mehrzweckhalle Gries. Vorhang auf, Scheinwerfer an: