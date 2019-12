Bobby Car im Elend

111 Automarken seien derzeit weltweit offiziell in Produktion, sagen Garagisten einhellig. Und die müssens ja wissen. Diese auf Facebook veröffentlichte Aufnahme von der Bossiker-Kreuzung nahe der Hinwiler Wässeri zeigt allerdings: In Wirklichkeit sind es 112.

Denn, was viele Garagisten – womöglich mit Absicht – unterschlagen, ist die Existenz des Bobby Cars. Dabei ist das Auto mit dem Nullradantrieb eine klassische Erfolgsstory. In nunmehr 47 Jahren hat die französische Herstellerin BIG bis heute über 17 Millionen solche Autos hergestellt und verkauft. Schätzungen zufolge sind diese weltweit von über 34 Millionen Menschen genutzt worden.

Öko-Auto des Jahres

Und damit nicht genug. Der Bobby-Car ist höchst ökologisch, kommt er doch ohne Verbrennungsmotor und gar ohne Elektrizität aus. Aus diesem Grund hat ihn die deutsche Tageszeitung Taz vor einigen Jahren auch zum Öko-Auto des Jahres gekürt.

Doch auch ein Bobby Car hat seine Tücken und Macken. Was genau diesem – offensichtlich zornig blickenden – Stück zugestossen ist, konnte die Redaktion leider nicht in Erfahrung bringen. Doch die Hoffnung besteht, dass er es sicher in eine Garage geschafft hat.

Und vielleicht passt nun wenigstens ein Garagist die offizielle Zahl der existierenden Automarken nach oben an.