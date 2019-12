Ein Tscholi im Bundeshaus

Und zumindest der erste Eindruck enttäuschte mich nicht: Diese akribischen Sicherheitskontrollen von Bundesbeamten, die dem Besucher das Gefühl gaben, er trete soeben einen Flug in der Business Class an; Dieses Treiben auf den Medientribünen; Ganz anders als im Ustermer Parlament, wo auf fast schon rührende Weise jeweils für mehrere Zürcher Zeitungstitel Namensschilder aufgestellt werden, obwohl doch seit Jahren sowieso nur die Tscholis vom «Anzeiger von Uster» (also wir) kommen.

Für kurze Zeit fühlte ich mich angekommen auf dem Olymp der Bedeutungsschwere.

Dann begannen die Probleme.

Mein Handy hatte keinen Saft mehr und der Akku-Zugang war mit Staub verstopft. Zum Glück hatte ich zur Kommunikation mit der Aussenwelt mein Notebook dabei.

Doch dann der nächste Schock: Internetzugang gibt es im Bundeshaus nur auf Bestellung. Also ab zum Ratsweibel. Dieser drückte mir allerdings nur eine Telefonnummer des eidgenössischen IT-Supports in die Hand. Dabei war mein Handy doch tot…

Ich musste raus. Einen Mobile-Shop aufsuchen, um mein Handy entstauben zu lassen. Doch direkt vor dem Bundeshaus gab es keinen solchen Laden und danach googeln konnte ich nicht. Erklärung überflüssig.

Also Planänderung. Zurück ins Bundeshaus und jemanden um Hilfe bitten. Aber nun wurde die Sicherheitskontrolle zum Problem: «Bitte Einladung vorweisen!», meinte der grimmige Bundespolizist. Ich: «Hab ich auf dem Handy und dieses hat kein Akku mehr.» Er: «Kein Laptop dabei?» Ich: «Doch, aber hier hat man ja kein Internet.» Er: «Wieso machen Sie keinen Hotspot mit dem Handy?» Ich: «Handy hat kein Akku mehr.» Er: «Dumm gelaufen.»

Spätestens jetzt überkam mich wahnsinniges Heimweh nach Uster. Ich musste an die unprätentiöse Schiebetür des Stadthauses denken, die jedem Besucher Einlass gewährt. An den hilfsbereiten Ratsweibel, der mir Mineralwasser eingeschenkt hätte, statt mich schroff in die Schranken zu weisen.