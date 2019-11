Die knallharte Gangsterbraut

Der am Anfang erwähnte Song von Kollegah. Spoiler: Er ist nicht jugendfrei. (Video: Youtube)



Natürlich befinde ich mich in meinem Kopf schon längst nicht mehr in einem völlig normalen Fitnessstudio in Volketswil, sondern in einer Muckibude irgendwo im Berliner Ghetto. Die Geräte sind abgenutzt, leichtere Scheiben als zehn Kilogramm gibt es nicht, Blasen an den Händen gehören dazu. Wer hier trainieren will, muss knallhart sein. Am besten hat man schon einmal ein Auto gestohlen und dieses geschrottet, mindestens einmal im Knast gesessen oder mit harten Drogen gedealt.

Ganz klar gehöre ich zu dieser Zielgruppe. Zumindest fühle ich mich so, wenn ich trainiere – dann beherrschen nämlich Rapper wie Kollegah, Capital Bra, Sido (natürlich nur die alten Songs) und Eminem meine Playlist. Von «Geh beiseite du H*rensohn» bis zu «til’my legs give out» höre ich alles.

Nicht jugendfrei? Scheissdrauf. Andeutung von Gewalt? Ich bin hart im Nehmen. Mit Drogen im Kofferraum viel zu schnell vor den Bullen fliehen? KLAR BRUDER, gib mal Gummi! Natürlich fahre ich die Karre selber, denn: Ich bin in der Szene bekannt dafür, wie gut ich mit 600 Pferden umgehen kann. Wer mir blöd kommt, muss Mut haben. Ich bin gnaden-, rücksichts- und emotionslos. Das ist allgemein bekannt.