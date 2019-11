Forever Young

Ich bestelle einen Cappuccino, verschwinde aufs WC, komme zurück. Tom Jones singt jetzt «It’s good to touch the green, green grass of home». Neben mir sitzt ein alter Mann, weisses Haar, die Brille auf die Stirn hochgeschoben, eine Hand am Leffe-Glas, die Augen zu. Er singt mit. Leise, aber doch gut hörbar. Wort für Wort.

Mir gegenüber sitzt ein anderer Senior, struppige schwarze Augenbrauen, fliehendes graues Haar, vor ihm eine leere Kaffeetasse. Engelbert Humperdinck folgt auf Jones und jammert: «I had the last waltz with you, Two lonely people together, I fell in love with you, The last waltz should last forever.» Der Mann blickt ins Leere, schlägt mit einem Finger den Takt, wippt mit dem Kopf.

Da sind sie. Menschen, die hier einst jung waren, jetzt aber nicht mehr. Sie sind in dieser Stadt der zwanghaften Veränderung und ewigen Jugend hängengeblieben. Als Kontrast, als stille Rebellion, vielleicht auch als Liebeserklärung. Die Stadt vergisst ihre Kinder rasch. Ihre Kinder vergessen sie aber nicht – ein bisschen wie das Leben selber. Die Senioren kehren in diesem Café zu jener Erinnerung an ihre Stadt zurück, die sie auf Lebzeiten an sie bindet. Und sie kehren zu ihrer Musik zurück, die sich nie ändert und doch für immer jung bleibt.

David Kilchör bestreitet seinen Blog wie sein Leben: Ohne Plan, ohne Themenschwerpunkt. Dafür mit viel Vertrauen, dass es trotzdem gut kommt. Oder zumindest nicht im Desaster endet. Und wenn es doch im Desaster endet, macht er daraus seinen nächsten Blogeintrag.