Den Fernsehkoch im Nacken

Ich hatte gerade Wasser für Spaghetti aufgesetzt, da hörte ich eine Stimme in meinen Hinterkopf. «Ey Alter…» (O mein Gott, das war Jamie Oliver, der Fernsehkoch!) «… du musst mehr Salz reinmachen, nachsalzen geht später nicht mehr.» Ich bedankte mich bei Jamie und schüttete noch etwas Salz rein. Die Spaghetti waren perfekt.

Das war vor ein paar Jahren. Mittlerweile ist es so: Kaum steh ich am Herd, sind sie schon da, die Fernsehköche, und geben mir unaufgefordert Ratschläge. Und sie sind auch nicht mehr in meinem Kopf, sie stehen direkt hinter mir und schauen mir über die Schulter. So jedenfalls fühlt es sich an.

«Scharf anbraten, sonst kriegste da keine Röststoffe rein», brüllt Frank Rosin. Ich mache gerade Pfannkuchen, aber okay, er hat zwei Sterne, er wird es wissen. Und dann will er auch noch, dass ich eine richtige Kalkulation mache, 3,5 mal Wareneinsatz. Ich rechne also aus: Eier, Mehl, Milch… ja super, dann kann ich von meinen Kindern je Fr. 4.50 verlangen. Das ziehe ich ihnen vom Sackgeld ab.