Scheiss Morgen, scheiss Tag

Ich entschied also, mich erst einmal abzulenken und am Nachmittag den Tag noch einmal neu anzugehen. Frischer Wind, neue Energie und so. Haghörtdashilft.

Hat es nicht, wird es nie. Der Tag wurde nicht besser. Kurz zusammengefasst: Vergessenes Besteck für das Mittagessen. Verlorene Kaffeekapsel. Schreibblockade. Ein mühsames Telefonat. Dreimal das falsche Passwort eingegeben.

Also gab ich mich geschlagen. Eine Stunde vor Feierabend bat, nein, ich bettelte darum, bereits früher nach Hause gehen zu dürfen, um mich dort in Selbstmitleid zu suhlen und mich dann noch einmal an meinen Text zu setzen. Durfte ich dann auch. Und stand, logischerweise, im Stau, während es wie aus Kübeln schüttete. Ich wurde ein wenig melancholisch und dankte dem Himmel, dass er mit mir weinte.

Ungefährt so fühlte ich mich. Help.