Schon wieder ein Weltuntergang verpasst

Ich zweifle ernsthaft, ob in der Geschichte der Menschheit schon jemals jemand irgendwas Wichtiges vorausgesagt hat, das am Ende dann auch so gekommen ist. Das Waldsterben? Abgesagt. Das Ende des Euro? Verschoben. Das Ende der Erdölzeitalters? Nö. Killerviren löschen alles Leben aus? Ähem, mal überlegen… Nein, auch nicht. Und hab ich Lungenkrebs bekommen, obwohl ich 20 Jahre lang täglich 50 Zigaretten geraucht habe? Nope.

Man kann im Gegenteil behaupten, dass das Leben ein ziemlich unberechenbares Arschloch ist. Da legt man sich abends ins Bett, und am Morgen latscht man noch völlig verschlafen in die Kotze der Katze rein. Überraschung! So war es ja bei der letzten US-Präsidentschaftswahl. Man geht schlafen, und am nächsten Morgen ist ein gewisser Donald J. Trump der neue mächtigste Mann der Welt. Hat das jemand vorausgesehen? Nur im Nachhinein. Und was war mit der Finanzkrise? Den Anschlägen vom 11. September? Dem Ja zum Brexit und zur Minarett-Initiative?

Es gab nur einen, der es konnte

Dabei wäre es ganz nützlich, wenn wirklich mal jemand die Zukunft voraussagen könnte. Zum Beispiel, wann der nächste mittelgrosse Meteorit die Erde in die Eiszeit bomben wird. Vielleicht könnten wir uns dann all die lästigen Klimaschutzmassnahmen sparen, weil ein paar Grad mehr ganz angenehm sind, wenn ein Staubschleier mehrere Jahre lang das Sonnenlicht abschirmt.

Ach, könnten wir doch genau dazu das einzige Orakel befragen, das mit einer erwiesenen Trefferquote von 85 Prozent aufwarten kann. Respektive konnte – denn es ist leider vor ziemlich genau neun Jahren verstorben. Dieser begnadete Seher hatte an der Fussball-EM 2008 und an der WM 2010 bei 12 von 14 Partien den Ausgang richtig vorausgesagt. Sein Name: Krake Paul. Ruhe in Frieden, mein Lieber.