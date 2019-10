Die beste Wurst, die ich nie hatte

Flughafen Frankfurt, 11 Uhr mittags. In gut einer Stunde quetsche ich mich in einen Jumbo-Jet, um mich während ganzen 12 Stunden auf den Moment zu freuen, in dem ich in Los Angeles wieder aussteigen kann. Auch wenn ein Jumbo-Jet ziemlich cool ist. Aber vor allem von aussen. Oder wenn man First Class fliegt. Aber das ist ein anderes Thema.

Und ja, ich fliege. Ja, ich verreise auch mit dem Motorrad. Sorry, liebe Greta und alle, die jetzt wütend in die Tasten hauen und einen hässigen Kommentar schreiben. Aber ein grosser Teil der Welt ist nicht direkt vor der Haustür. Dafür mache ich sonst Dinge für den Umweltschutz. Danke für das Verständnis. Oder zumindest das Weiterlesen.

Zurück zum Flughafen Frankfurt. Wo ich also darauf warte, endlich mein Ticket zeigen und einsteigen zu können. Aber warten bedeutet Langeweile. Und Langeweile bedeutet in den meisten Fällen Hunger. Beim Rumstehen fällt mir eine Streetfood-Bude auf. Und ich werde euphorisch. Currywurst und Hot Dogs am Flughafen, etwa zwanzig Meter von meinem Gate entfernt - der Traum ist zum Greifen nah. Mein Magen knurrt bestätigend.

Die Hand an meinem Oberarm hält mich jedoch auf. «Du willsch e Currywurst hole, gibs zue.» Ich versuche, die grössten Kulleraugen der Welt aufzusetzen und schaue meinen Freund unschuldig an. «Hmm, ja, aso mal go luege, aber eigentlich au eine esse. Glaub.» Er nuschelt irgendwas von «ich kenn dich» und «immer nur Esse im Chopf», bis er dann laut sagt: «Im Flugzüg gits imfall Esse, wie jedes Mal. Zwei Menüs und Snacks. Musch sicher ez nöd e Currywurst hole.»