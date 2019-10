Für Sex hier klicken

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich springe ja auch auf Pimmel-Party-Titel an. Ich mag schliesslich Emma Amour. Doch hier ist der Clou: Sie schreibt anonym. Sie könnte jederzeit unerkannt an einer Gemeindeversammlung locker flockig in die vorderste Reihe sitzen und ihr würde von gewissen Gemeinderäten nicht weniger in den Ausschnitt gesabbert als mir.

Und jetzt? Ab nächster Woche gibts eine Blog-Kategorie von der anonymen «Sex-Goddess» und der Chiapolini-Blog ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden? Oder ich schreibe weiter, jedoch immer mit Wörtern wie «Füdli» im Titel? Nix da. Wer nicht auf meine Artikel klickt, ist selbst schuld. Und verpasst was. Hoffentlich siehts auch der Chef so. Andernfalls erzähle ich Ihnen bald von meinem ersten Mal. Sie wissen ja dann, warum.

Lea Chiapolini will doch eigentlich gar nicht so viel. Nur ein schönes Leben, gutes Essen, viel zu lachen und ab und zu etwas zu motzen. Und natürlich immer Recht haben. Aber dies ist ihr erstes Leben. Sie übt noch.