Saufen, tanzen und sich kräftig übergeben

Die Moslems haben ein Problem. Und das, weil in ihrer Religion oder Kultur, oder wie man das jetzt auch immer nennen mag, Alkohol eine doch sehr untergeordnete Rolle spielt. Das macht sie nämlich ziemlich verdächtig. Weil irgendwie fremd. Anders halt. Ohne Alk am Apéro ist wie mit Schinkensandwich am Veganer-Treffen.

Hätten die Moslems nur ein einziges Volksfest, an dem es ausschliesslich darum geht, sich zu besaufen, hätten sie längst einen Platz in unseren Herzen und damit in unserer gesellschaftlichen Mitte auf sicher. Man würde sich Kaftan und Burka überwerfen und zu nerviger Flötenmusik gemeinsam auf den Tischen tanzen. Auf dem Nachhauseweg würde man sich kräftig übergeben und am nächsten Tag allen erzählen, wieviel Spass man in der letzten Nacht doch gehabt habe.

Unvorstellbar? Nun ja, in Sachen bajuwarischer Trinksitten war der Widerstand der Helvetier ja nicht gerade gross. Man könnte sogar von totaler Unterwerfung sprechen. Denn es ist schliesslich nicht nur das Volk, das in komplett bescheuerter Tracht zu nerviger Schunkelmusik auf den Tischen tanzt und sich dann auf dem Nachhauseweg kräftig übergibt. Sogar unsere obersten, hochwohlgeborenen Regierungsmitglieder werden genötigt, ananolg zum Münchner Bürgermeister den Fassanstich zu vollziehen.