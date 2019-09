Uster und die Nazi-Frage

Ich gebe es an dieser Stelle zu: Wenn man als Regionaljournalist Zusammenhänge zwischen dem Regionalen und der grossen weiten Welt herstellen will, dann braucht man manchmal… nun ja, sagen wir eine gesunde Phantasie. Wenn Uster in einem Artikel zum «Venedig am Aabach» wird und ein Neubau im Aatal beim Schreibenden Erinnerungen an Chicago weckt, dann spielen immer auch kosmopolitische Sehnsüchte mit rein – während man in der Zürcher Agglomeration hinter dem Bildschirm sitzt und sich einhändig den Hörnlisalat vom Dorfbeck zuführt.

Letzte Woche aber war es anders. Da passierte es tatsächlich, dass die Wellen der grossen Politik ins «Kleine» überschwappten. Das gute Abschneiden der Rechtsaussenpartei Alternative für Deutschland (AfD) in den deutschen Bundesländern Sachsen und Brandenburg liess weltweit aufhorchen. Auch – und vor allem – in Uster.

Denn Uster pflegt eine Städtepartnerschaft mit der brandenburgischen Stadt Prenzlau. Dort erreichte die AfD an den Landtagswahlen einen Wähleranteil von über 28 Prozent – und war damit wählerstärkste Partei.

Rechtsextrem, nicht bürgerlich

Stirnrunzeln und Bedenken folgten auf dem Fuss: Will, ja soll Uster als «weltoffene Stadt» eine solche Partnerschaft aufrechterhalten?

Um die angemessene Antwort auf diese Frage zu finden, muss man erst einmal die ganze, unbequeme Wahrheit auf den Tisch legen: Die AfD ist – gerade im Bundesland Brandenburg – keine bürgerliche Partei, die mit festen Füssen auf den Fundamenten von Rechtsstaat und Demokratie steht. Sie ist rechtsextrem.

Ihr Spitzenkandidat Andreas Kalbitz hat sich jahrelang in rechtsextremen Kreisen herumgetrieben. Andere brandenburgische AfD-Exponenten befinden sich im Visier des Verfassungsschutzes. Es geht bei der AfD in Brandenburg, man kann es nicht anders sagen, auch um die Nazi-Frage.