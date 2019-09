Rottet diese Viecher aus!

Doch wir sollten uns von solcherlei rassistischer Überheblichkeit hüten. Denn erstens haben wir Europäer unsere Wildtiere schon vor Jahrzehnten ausgerottet. Und ausserdem schwören wir selber auf ziemlich gewöhnungsbedürftige Aphrodisiaka und Potenzmittel. Zum Beispiel Austern. Denn jetzt mal ernsthaft: Wer würde schon aus kulinarischen Gründen etwas in den Mund nehmen, das die Konsistenz von Rotze hat und nach brackigem Wasser schmeckt? Und Austern haben auch Gefühle, imfall.

Noch schlimmer ist nur der Knollensellerie, der angeblich ja auch Wunder wirken soll. Wie ist dieses Gewächs in die Regale unserer Supermärkte gekommen? Ich kann mir nur eine Erklärung vorstellen: Es war einmal ein Bauer namens Buck. Der pflanzte im Suff statt Kartoffeln Sellerie an, doch niemand wollte das grässliche Zeug kaufen. Also erzählte er eines Abends im Wirtshaus von seinem Knecht, der nach einem Biss in die Knolle mit seiner Magd zwei Tage und zwei Nächte ununterbrochen Sie-wissen-schon-was gemacht hat. Und nach 24 Stunden war Bauer Buck seinen Sellerie los.