Spionage-Alarm in der Badi

Eigentlich wollte ich ja noch über Badis schreiben. Jetzt, Ende Sommer, wo die Stunden am kühlen Nass gezählt sind. Ich wollte mich noch etwas lustig machen über die Familie, die ihren Soda-Club - Sprudelturm mit an den See genommen hatte, um ihren ganz persönlichen Vorrat an Blööterliwasser sicherzustellen.

Oder über die drei Familien, die sich in der Badi getroffen haben – um «endlich wieder mal etwas Zeit zusammen zu verbringen». Alle spielen schöne heile Welt. Doch sobald zwei der drei Ehepaare im Wasser und das dritte allein war, begannen die beiden, aufeinander herumzuhacken. Wer mit Spionage-Sonnenbrille lange genug auf seinem Badetüechli-Beobachtungsposten ausharrt, kann die schillerndsten Varianten von Gefühlslagen beim Badinachbar ausfindig machen.

Und dann alle zwei Minuten «Selma chum!», «Selma nöd det übere!», «Selma chum etz ändlich» vom Vater der einen besagten Familie. Selma wollte den Freunden nämlich nicht hallo sagen. «Das gibt Punktabzug für dich als Vater!», rief der eine plötzlich Selmas Papi zu. Autsch! Darf man das? Auch als Witz? Darüber hätte ich gerne noch etwas philosophiert. Und mich daran erinnert, dass ich früher beim Schwimmflügeli abziehen jedesmal halb geheult habe, als sie mir von meinen Eltern von den nur noch halbnassen und dadurch nicht sehr rutschfreudigen Armen gerissen wurden. Wie bei Selma kurz darauf, die dann nämlich wirklich heulte.