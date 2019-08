Scheisse, bin ich alt

Als ich mich beim Zürcher Oberländer beworben habe, war die Frage nach meinem Alter ein zentraler Punkt des Vorstellungsgesprächs. Ob ich überzeugt sei, dass ich diesen Beruf in einigen Jahren noch ausüben möchte. (Natürlich. Glaube ich.) Ob mir klar sei, dass ich mich behaupten müsse, um ernst genommen zu werden. (Jup, wurde mir klar. Danke Interviewpartner, der mich mit «schono recht jung für sonen Bricht» begrüsste.)

Nun, hier bin ich. Und fühle mich sehr gut dabei. Mein Alter ist so irgendwo zwischen «Mist, die Frist für die Steuererklärung läuft aus» und «Soll ich König der Löwen oder Aschenputtel schauen?» Aber das ist okay für mich. Eigentlich. Bis zu meinem Interviewtermin mit einer sechsten Klasse.

Da fahre ich also mit dem Auto auf den Parkplatz der Schule und schnappe mir Kamera, Block und Stift. Im Klassenzimmer angekommen, blicke ich in 20 neugierige Gesichter. «Ou lueg, e Reporterin» höre ich aus einer Ecke. Aus der anderen «Die isch imfall vo de Zitig». Ein erster Indikator, dass ich mich alt fühle: Ich bin nicht mehr so leicht durch einen Job zu beeindrucken wie die Schüler, die mich mit grossen Augen anstarren. Höchstens, mir steht ein hübscher Pilot gegenüber. Bei allen anderen Berufen kommen mir lediglich Wörter wie Lohn, Arbeitszeit und Arbeitsweg in den Sinn. Gähn.

Von Tom Cruise als Pilot bin ich beispielsweise beeindruckt. Aber wer schon nicht?