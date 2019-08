Schwingen nervt

Für einen Blogger ist es wichtig, mit einem Wiedererkennungswert zu punkten und sich so etwas wie eine Blogger-Identität zuzulegen, behaupten Medienexperten.

Für mich könnte es ein Ansatz sein, mich als Nörgler und Spassbremse in der Welt des Sports zu profilieren. Eben noch habe ich für einen nüchternen Umgang mit dem Frauenfussball plädiert, heute will ich mich am Schwingen abarbeiten.

Und wie schon beim Frauenfussball geht es mir nicht um den Sport an sich. Ich habe nichts gegen Schwinger und auch nichts gegen jene, die an dieser Sportart den Narren gefressen haben. Viele Völker kennen ihre Ring-Traditionen. Was den Japanern der Sumo ist, ist den Westafrikanern das gambische Wrestling ist den Schweizern das Schwingen. Hat alles seine Berechtigung.

Aber mir kommt es bisweilen so vor, als würde der Schwingsport von einigen als Waffe in einem Kulturkampf missbraucht. Da die bodenständigen und zupackenden Muster-Schwinger als Botschafter der Ur-Schweiz. Dort die selbstverliebten und tätowierten Fussballer als Sinnbild für die degenerierten Städter. Oder «echte Männer» gegen «Pussys», wie es Patent Ochsner-Sänger Büne Huber mal formuliert hat.

Der Polteri verglich in seiner schein-authentischen TV-Wutrede die vermeintlich weinerlichen «Tschütteler» zwar nicht mit Schwingern, sondern mit Eishockeyanern. Die Tonalität seiner Stammtischtirade greifen aber auch zahlreiche Schwing-Sympathisanten auf, die alljährlich vor dem «Eidgenössischen» erklären, «was Fussballer von Schwingern lernen können». Oft begleitet von einem heimattümelnden Unterton.