Mein herzliches Beileid zum ersten Schultag

Du musst übrigens nicht mal ein Streber sein. Wenn Du nicht mit einer körperlichen Abnormität zur Welt gekommen bist, wird sich spätestens in der Früh-Pupertät ein Körperteil nicht so entwickeln, wie Du es gerne hättest. Irgendwann werden auch die anderen auf deine Besonderheit aufmerksam werden. Und dann – siehe oben. Da kann Deine Lehrperson noch so lange von Vielfalt und bunten Elefanten reden.

Ja ja, die Lehrpersonen... Meine Kindergartenlehrerin etwa war eine ganz Liebe. Ihr Freund war allerdings nicht ganz dieser Meinung, denn er hat sie regelmässig verprügelt. Einmal kam er dafür sogar extra im Chindsgi vorbei, was wir Kinder gar nicht lustig fanden. In der Unterstufe war dann eine Frau mit langen orangen Haaren für uns verantwortlich, die immer in bunte Tücher gewickelt war. Nach drei Jahren hatte ich zwar noch immer Mühe, den Schreibstift richtig zu halten, dafür konnte ich indianisch singen, tanzen und sogar kochen.

Das allerdings waren Fähigkeiten, die mir in der 4. Klasse herzlich wenig brachten, denn da hatte ich einen Lehrer der ganz alten Schule, der Kinder mit Lernschwäche, Hasenzähnen oder dickem Bauch gerne blossgestellt hat und auch mal kräftig zulangte, wenn es sich aus seiner Sicht nicht vermeiden liess.